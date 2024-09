Svelato il tabellone del 6 Kings Slam | Sinner ai quarti Nadal e Djokovic già in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dal 16 al 19 ottobre un’esibizione coi fiocchi andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita. Si parla del “6“. Una competizione che vedrà al via Novak, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik, Holger Rune e Rafael. Un parterre de rois attirato indubbiamente dal montepremi impressionante. Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo. Sono cifre decisamente da capogiro che stanno stravolgendo l’universo tennistico e danno da pensare sulla valenza di questa esibizione.