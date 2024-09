Svaligiano l’appartamento e fuggono con il cagnolino di una 12enne disabile Il padre | Aiutateci a ritrovarlo mia figlia è disperata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Napoli, 30 settembre 2024 -un appartamento econ Maui, il piccolo cane di una ragazzina, unica compagnia dellacostretta da una malattia genetica sulla sedia a rotelle. Il papà lancia un appello diventato virale: “Mia: è tutto il suo mondo”. È successo sabato scorso ad Acerra, nel Napoletano. I ladri sono entrati in casa mentre la famiglia stava facendo una passeggiata nel quartiere: insieme alla refurtiva, hanno rubato anche uno spitz tedesco che era diventato il punto di riferimento della. Il papà: “Mia” L'appello del papà Rosario, preoccupato dallo stato d'angoscia della, non è rimasto inascoltato. Non solo ha scatenato molta indignazione nel quartiere, ma i residenti stanno condividendo notizie e foto dello spitz tedesco.