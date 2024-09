Stressati dai Rave party

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono una cittadina Italiana nata e cresciuta a Bologna città dove vivo e che amo follemente. Purtroppo in questo periodo è peggiorata. Vivo nel quartiere Navile in una trsa di Via dell’Arcoveggio vicino al Tulipark. La situazione è diventata insostenibile, perché da quando il parco Virginia Woolf è stato chiuso per i cantieri del Passante hanno cominciato a faretutta la notte fino al mattino. Siamo abbandonati e non ascoltati. Personalmente chiamo la polizia quando sento la musica. Non so quante volte avró segnalato il disagio. Nessuno fa nulla. Il Comune non ci ascolta e se ne frega del disagio. Non dormiamo più con la musica fino al mattino e la zona è peggiorata con quel genere di persone. Giulia Di Carlo