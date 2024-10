Stranormanna targa celebrativa per il sindacalista Luciano Gentile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Aversa. Si è conclusa l’edizione 2024 della, la manifestazione sportiva organizzata dall’Associazione “L’Altra Aversa” che ha fatto registrare la partecipazione di numerosi atleti lungo le strade della città Normanna. La particolarità della manifestazione è stata scandita da momenti a tema dedicati ai bambini, agli amici a 4 zampe e soprattutto all’inclusione di tutti i cittadini con particolare attenzione ai portatori di handicap fisici e psichici. Il must dell’organizzazione è stata la volontà di abbattere ogni tipo di barriera puntando sullo sport non solo come momento agonistico, ma come strumento di massima aggregazione, l’adesione di scuole e studenti ne è stata la plastica dimostrazione.