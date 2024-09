Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 5 e 6 ottobre 2024 a, appuntamento con la 26ª “” in Piazza Elena/Via Roma.Arriva come ogni anno la '' a. Un paese in festa per assaporare il vero gusto anticotradizione! Laè un evento che ha lo scopo