Stellantis peggiora -15% in Borsa dopo taglio stime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)ulteriormente in Piazza Affariil ribasso dellesull'intero esercizio. Il titolo cede il 15% a 12,36 euro, toccando un nuovo minimo dal 21 luglio del 2022. Frenano per l'analogo motivo Volkswagen (-2,57%) e Bmw (-2,64%), con un effetto domino che contagia anche Renault (-6,27%). Quest'ultima è indicata da indiscrezioni di stampa come protagonista di una possibile fusione con