Stellantis in caduta libera previsioni pessime e il titolo crolla L’era Elkann angoscia gli operai

(Di lunedì 30 settembre 2024) Brutte notizie nel cielo di, che anche si guadagna le prime pagine dei giornali per le prospettive oscure che incombono sul gruppo e sul futuro dei lavoratori italiani. La multinazionale dell’automotive rivede la previsione sui risultati del 2024 “per riflettere le decisioni di ampliare significativamente le azioni a fronte dei problemi di performance in Nord America così come del deterioramento nelle dinamiche globali del settore”, fa sapere il gruppo in una nota secondo la quale “il deterioramento nelle condizioni globali del settore si traduce in una previsione di mercato per il 2024 ad un livello inferiore rispetto all’inizio dell’anno mentre le dinamiche competitive si sono intensificate per effetto sia della maggiore offerta sia dell’accresciuta concorrenza cinese”.