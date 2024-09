Stellantis al via in Italia gli ordini per Leapmotor T03 e C10

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Al via nei rivenditori autorizzati del gruppoin Europa gliperT03 e C10 con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. Lo comunica il gruppo sottolineando come "l’apertura degliè un passo importante perInternational, la joint venture in quote 51:49 trache