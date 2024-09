Staffetta in giunta | sindaco revoca assessore e ne nomina subito un altro

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 30 settembre 2024)ina Casaluce. IlFrancesco Luongo ha firmato due decreti in poche ore perre un, Antonio Castellano, e per dare il via alla nuova collaborazione con Raul Pagano. Una decisione presa di comune accordo con entrambi i consiglieri comunali di maggioranza