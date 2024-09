Sparo a Capodanno deputato Pozzolo si accorda con operaio ferito | querela ritirata

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – ?Non andrà a processo per il reato di lesioni il parlamentare piemontese di FdI, Emanuele, per loche la notte dia Rosazza, nel biellese, ferì a una coscia uno degli invitati ai festeggiamenti di fine anno, Luca Campana. Campana ha, infatti, rimesso lanei confronti del parlamentare a L'articolosiconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.