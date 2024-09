Spaccio di eroina due arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pisa, 30 settembre 2024 – Il 28 settembre 2024 personale della Squadra Volanti della Questura di Pisa ha arrestato due cittadini tunisini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di, arresto convalidato il 30 settembre dal gip del Tribunale di Pisa. Il personale della polizia di Stato, transitando in una zona nota per loed altri reati, ha notato due individui in atteggiamento sospetto che, alla vista degli operatori, hanno nascosto qualcosa nella vegetazione. Gli agenti, allora, hanno bloccato i due, che avevano provato ad allontanarsi, ed immediatamente hanno recuperato l’involucro che era stato in precedenza gettato, al cui interno è stata ritrovata quella che si è poi rivelata essere sostanza stupefacente,. Gli operatori hanno allora perquisito i due; l’esito delle attività ha permesso di rinvenire, nel complesso,per un totale di 21.