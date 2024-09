Sinner vola ai quarti a Pechino per difendere il titolo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) È passato poco più di un anno da quando, vincendo il China Open 2023, Jannikdava il via allata che lo avrebbe portato a battere Novak Djokovic per la prima volta in carriera alle Nitto ATP Finals di Torino, vincere il suo primo Slam in carriera, gli Australian Open, e diventare il numero 1 al mondo. Eccolo adesso, pronto a dare tutto nel torneo ATP 500 che si gioca da fino a mercoledì 2 ottobre sul cemento del National Tennis Centre di, in Cina. Obiettivo: vincere, ovviamente, anche per non perdere punti nella classifica ATP. Dove vedere-Lehecka oggi (e subito) all'ATP di2024 in streaming Tutte le partite diall'ATP di, a partire da quella di oggi contro Jiri Lehecka alle 13 (ora italiana), saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.