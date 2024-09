Sinner non si ferma è in semifinale al torneo di Pechino

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 30 settembre 2024)(CINA) (ITALPRESS) – Jannikriesce ancora una volta ad andare oltre i problemi extra campo (il caso Clostebol è riesploso sabato dopo il ricorso presentato dalla Wada) e approda alle semifinali del “China Open”,Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3.720.165 dollari in scena sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di(combined con un Wta 1000). Il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del ranking mondiale e del tabellone, si è imposto nei quarti di finale sul ceco Jiri Lehecka, 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 7-6 (6). Nel tie-breakera sotto per 6-4. Ha quindi annullato due set-ball al ceco, prima di imporsi 8-6 e di ottenere così il pass per le semifinali.