Sinner Navratilova contro Wada | Richiesta squalifica è follia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Martinadalla parte di Jannik. La leggenda del tennis si schiera in difesa dell'azzurro dopo il ricorso della, l'agenzia mondiale antidoping, per la positività al clostebol riscontrata a marzo., positivo allo steroide per una contaminazione, è stato prosciolto da un tribunale indipendente dell'Itia (International Tennis Integrity Agency). La, L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.