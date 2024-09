Signa | nasce l’ospedale di comunità per malati cronici anziani fragili L’intervento di Giani

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nuova vita per Palazzo Ferroni a, la sede del vecchio Comune da parecchi anni abbandonato a se stesso. L'edificio - che sorge nella via che porta lo stesso nome, nel centro del paese - sarà infatti restaurato completamente:di fatto, dopo la preparazione del cantiere avviata a luglio, parte oggi, 30 settembre 2024, e al sopralluogo con il sindaco Giampiero Fossi, che è stata anche l'occasione per presentare il progetto, ha partecipato stamani il presidente della Toscana Eugenio