Signa al via i lavori per il nuovo ospedale di comunità | Sarà un punto di riferimento per tutta l' area metropolitana VIDEO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayCantieri al via per la trasformazione di Palazzo Ferroni indi. Quest'oggi asono stati inaugurati iper il recupero e la riqualificazione dell'antico edificio che è stata la prima sede del Comune, e che