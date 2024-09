Si rompe condotta a Gesualdo | rubinetti a secco in 15 comuni irpini

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Causa rottura sullaadduttrice DN 800 in agro di, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi deisotto elencati è sospesa, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione