Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sil'e parte laper San. IlDavide Malvisi ha commentato la serata musicale e con i fuochi d'artifico, andata in scena sabato sera. "Siamo stati davvero in tanti ieri sera in piazza Garibaldi per l’apertura dell’. L’autunno