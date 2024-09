Senza una proprietà privata diffusa il mercato non può essere libero

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 30 settembre 2024) Parla John C. Medaille, uno dei massimi esperti della teoria distributista: «Ciò che possediamo è ordinato a un fine e legato a un dovere. Non si può trattare il lavoro come capitale. Tra cattolicesimo e liberalismo c’è incompatibilità».