Secondo attivo di formazione per rsu e delegati nelle scuole organizzato dalla Flc Cgil Palermo

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le elezioni delle Rsusi avvicinano, saranno nella prossima primavera. E la Flc, sindacato più di ogni altro in mobilitazione continua contro i contratti pirata, l’autonomia differenziata, per organici stabili e funzionali, per l’edilizia scolastica, punta molto sulla