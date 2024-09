Scontro frontale tra due auto ad Asola | muore uomo di 72 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024)(Mantova), 30 settembre 2024 – Ennesimo morto sulla strada in Lombardia: undi 72ha perso la vita in unotra duea frazione Castelnuovo in via Mantova. Ferita ma non gravemente anche la conducente dell’altra vettura, una ragazza di 21trasportata in codice giallo in ospedale a Mantova per un trauma alla schiena. Ancora da determinare, da parte dei carabinieri, l’esatta dinamica dell’incidente ma è possibile che il 72enne abbia avuto un malore mentre era alla guida dell’mobile. Sul posto sono intervenuti elisoccorso,medica, ambulanza ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’