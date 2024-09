Scontri tra tifosi di Fere e Arezzo Violenza nel prepartita in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)tradella Ternana e dell’prima della partita disputata ieri nella cittàe vinta per 2 a 1 dai rossoverdi. Le immagini degli incidenti circolano in abbondanza sui social, in cui si vede non solo un lancio reciproco di fumogeni e petardi ma anche contatti ravvicinati tra i “rivali“ che, praticamente tutti a volto coperto, brandiscono bandiere e oggetti contundenti. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto, secondo quanto riportato dalle agenzie, nei pressi del parcheggio di una scuola, a pochi metri dallo stadio. Le ricostruzioni riferiscono di un gruppo diternani che sarebbe riuscito ad eludere il dispositivo di sicurezza allestito delle forze dell’ordine e a cambiare il percorso rispetto a quello ufficiale per raggiungere lo stadio, dove la partita era in programma con inizio alle 14.