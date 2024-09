Schianto mortale sulla Statale tra Vietri e Cava | 32enne perde la vita

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 30 settembre 2024)trasul Mare ede’ Tirreni: un furgone bianco si è scontrato violentemente con una moto, provocando la morte del motociclista, undi Sarno. A causa dell’impatto, la moto è stata sbalzata via. L’incidente, come riportato da SalernoToday e Salernonotizie.it è avvenuto intorno alle 13:00 di ieri, 29 settembre, nei pressi della deviazione per la località Surdolo, all’altezza di Molina. Segui ZON.IT su Google News.