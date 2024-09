Schianto in auto a Correggio muore a 58 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024)(Reggio Emilia), 30 settembre 2024 – Una sbandata improvvisa, con l’che finisce sul ciglio della strada, abbatte una colonnina adibita al velox, per poi schiantarsi contro un basamento in cemento che funge da ponticello di un piccolo canale, tra via Pio La Torre e via della Pace, all’altezza della zona artigianale di. E’ accaduto verso le due. Sono arrivati i soccorsi con ambulanza emedica, oltre ai vigili del fuoco di Reggio e Carpi. Ma per il conducente, il 58enne Massimo Manicardi, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nello. Sul posto anche i carabinieri dicon i colleghi di Bagnolo per effettuare i rilievi tecnici. Si cerca di ricostruire la dinamica della sbandata, che potrebbe essere dovuta a una distrazione, a un colpo di sonno, senza escludere neppure l’improvviso malore.