Scattano le misure anti-smog stop alle auto più inquinanti | ecco quali Tornano le domeniche ecologiche

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) A partire da domani, martedì 1° ottobre, fino al prossimo 31 marzo, entrano in vigore lepreviste dal Piano Aria Integrato della Regione Emilia-Romagna che prevedono il blocco dei veicoli più inquin, dal lunedì al venerdì in una specifica fascia oraria. In più, da domenica 6