Rubano il cane a una bambina disabile l' appello di suo padre | Restituitelo sta peggiorando

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono entrati nel loro appartamento portando via tutto, anche qualcosa che forse non sapevano fosse così prezioso. "Non mi interessa della refurtiva realizzata a casa mia, ma faccioal cuore di chi ha sottratto ildi mia figlia, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la