Roma | autobus in fiamme in via delle Tre Fontane

(Di lunedì 30 settembre 2024) Une’ andato inin viaTre, a. E’ successo poco primaore 13, all’altezza dell’uscita del viadotto in direzione del Grande raccordo anulare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e gli agenti del gruppo Eur della polizia locale, che hanno gestito il traffico veicolare. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.