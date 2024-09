Ritrovato un 84enne scomparso dalla casa di riposo | è in buone condizioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Chieti - Unsua residenza per anziani è statoindopo una mobilitazione delle forze dell’ordine. La notizia del ritrovamento è giunta questa mattina, proprio nel momento in cui le ricerche stavano per riprendere. I carabinieri della zona hanno ricevuto una chiamatacentrale del 118 che informava del rinvenimento dell'anziano. Sembra che un passante abbia riconosciuto l'uomo e abbia immediatamente contattato il numero unico 112 per segnalare la sua presenza. In base alle prime informazioni fornite, l'anziano dovrebbe essere in salute e non mostrare segni di malessere. Tuttavia, per garantire la sua sicurezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti per ulteriori controlli. Il ritrovamento dell'ha portato un grande sollievo tra i familiari e il personale della struttura, preoccupati per la sua scomparsa.