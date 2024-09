Rinnovo Kvara no alla prima offerta del Napoli | possibile addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Clamorosa news di mercato su Khvichatskhelia: arriva l’annuncio che fa tremare i tifosi partenopei. Khvichatskhelia è stato anche stasera uno dei protagonisti del match. Contro il Monza è riuscito a mettere in mostra la sua qualità con un gol a referto di pura astuzia e posizionamento. Il georgiano è un punto fermo all’interno della scacchiera di Conte e quest’ultimo non pensa minimamente di privarsene. Sul suo conto, però, ci sono news importanti in chiave mercato. Pericolo: arriva la notizia che spiazza i tifosi Nel corso di quest’estate il PSG ha cercato e provato a strappare alKhvichatskhelia. Il club francese avrebbe offerto al calciatore un ingaggio di ben 11 milioni contro i quasi 2, tra premi dell’accordo precedente, percepiti al