Renato Zero festa sul palco per il compleanno E il calendario dei concerti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 30 settembre 2024) “I migliori anni della nostra vita sono qui stasera, qui in mezzo a noi”. Con queste paroleha congedato ieri sera il pubblico di un Unipol Forum sold out, dopo oltre tre ore di canzoni ed emozioni. Una grandein musica, quella cheha pensato per celebrare con i fan il suo