Renato Chirici Il partigiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024)è statoed era compagno di Lupo nella Brigata Stella Rosssa attiva a Marzabotto.ha stretto la mano ai due presiddenti ed era molto emozionato: "Rivedere il presidente e tutti voi insieme, non escludo nessuno, tutti voi che come me avete passato un po’ di vita in un modo cruento, vigliacco e assassino beh, tutto questo mi commuove davvero".perse la madre Bianca Mazzei nella strage della chiesa di Casaglia compiuta dalle SS il 29 settembre 1944. La sorella Ginetta fu uccisa dai nazifascisti il 4 ottobre a Cà Beguzzi.