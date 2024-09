Quarant’anni nell’Arma dei carabinieri per il luogotenente Stefano Polizzi arriva l’ora della pensione

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il, già comandantestazionedi Giove, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti d’età, dopo ben 40 anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi 11 al servizio delle comunità di Giove, Attigliano e Penna in Teverina, con cui il