Pur perdendo potenza ha lasciato dietro di sé morte e desolazione in dieci stati americani

(Di lunedì 30 settembre 2024) Valdosta (Georgia), 30 set. (askanews) – L’uragano Helene, nella parte orientale e sudorientale negliUniti, ha provocato almeno 93 vittime, mentre milioni diinsono ancora senza corrente. Almeno 25 persone sononella Carolina del Sud, 17 in Georgia, 11 in Florida, almeno 37 nella Carolina del Nord, 30 dei quali nella sola contea di Buncombe, due in Tennessee e una in Virginia.