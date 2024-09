Promozione gioie per Beverino e Magra Azzurri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella seconda giornata vincono soltanto ile il. Pareggio per Canaletto, Follo e Levanto. Niente da fare per Don Bosco, Forza e Coraggio e Tarros Sarzanese. Busalla – Don Bosco 3-1 Marcatori: 1’ Ranasinche, 22’ Draghici, 62’ Repetto, 68’ Campagni. Al 1’ Ranasinche è pronto alla ribattuta sulla respinta di Stano. Al 22’ Draghici raddoppia di testa. Al 62’ Repetto da solo in area sigla il 3-0 e al 68’ Campagni la piazza nell’angolino. Canaletto – Calvarese 2-2 Marcatori: 43’ Paparcone, 56’, 76’ Lessona, 90’ Pedaci. Match entusiasmante con Paparcone che al 43’ apre le danze. Al 56’ pareggiano gli ospiti con Lessona che poi da fuori area raddoppia. Al 90’ Pedaci fissa il 2-2 spezzino. Follo – Levanto 1-1 Marcatori: 41’ Righetti, 61’ Braida. Al gol di Righetti risponde Braida. La prima marcatura nasce da una ribattuta sulla respinta del portiere.