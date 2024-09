Pompei dopo 60 anni un rigattiere scopre di avere in casa un Picasso da 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per lungo tempo, oltre 60, una tela dal fascino enigmatico è rimasta appesa nel salotto di unadi, inosservata e sottovalutata. Recuperata per caso durante lo sgombero di una cantina in una villa di Capri, l’opera è stata inserita in una cornice modesta e mai realmente considerata p