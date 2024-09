Politiche giovanili | inizia il percorso per il progetto candidato al premio ' Città italiana dei Giovani 2025'

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Venerdì 4 ottobre alle ore 17 si svolgerà in Sala Baleari la prima riunione operativa per la stesura delche il Comune di Pisa presenterà per l’edizionedeldei'. "L’incontro - spiega l’assessore alleFrida Scarpa - sarà il primo di