Pohjanpalo | Venezia dobbiamo lavorare su QUESTI PUNTI Sulla mia partita contro quella squadra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di luned√¨ 30 settembre 2024), attaccante del, ha voluto rilasciare qualche DICHIARAZIONE nonostante la sconfittala Roma, giocatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa ancorasconfittala Roma. ¬ęPer me √® difficile giudicare unache non ho giocato comela Lazio. Oggi √® stata unadifficile.