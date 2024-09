Pirateria la stretta del governo | previsto anche il carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Con i due emendamenti "anti-pezzotto" al decreto Omnibus la maggioranza di centrodestra mette nel mirino i motori di ricerca come Google e le piattaforme come Amazon: i loro dirigenti potranno essere chiamati a rispondere penalmente in caso di violazioni del diritto d'autore e della legge anti-