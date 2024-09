Piano periferie il Campidoglio annuncia 100 milioni di interventi | Basta quartieri di serie A e serie B

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Trentaduedi euro per completare i piani di zona; quarantacinque per i piani di recupero urbano; 23,6di euro per gli ex territori abusivi. Sono queste le cifre che ilha deciso di destinare a quello che, il sindaco, ha definito “un programma senza precedenti di