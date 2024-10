Pezzotto per partite in streaming | Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul pezzotto

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le recenti misure approvate dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato puntano a contrastare la pirateria televisiva, con un particolare focus sugli eventi sportivi trasmessi illegalmente tramite dispositivi come il ““. Queste nuove norme prevedono pene severe, tra cui la reclusione fino a un anno, per chicontenuti senza licenza o non segnala attività penalmente rilevanti. Gli emendamenti includono anche obblighi per i fornitori di servizi di VPN, DNS, e altri operatori digitali, che devono bloccare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente e cooperare con le autorità .per chilesulUno degli emendamenti introduce nuovi requisiti per i fornitori di servizi internet, obbligandoli a segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria qualsiasi attività illegale di cui siano a conoscenza.