Pellegrini basta stringere i denti

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Roma, non senza fortuna, ha battuto il Venezia per due a uno. Un successo sudato per la squadra di Juric che ha mostrato carattere e nonostante le difficoltà non ha mai mollato. Proprio come Lorenzo, che non molla mai continuando a “”. Ormai un motto per la