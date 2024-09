Pd | Schlein ' noi rumorosi? Preoccupa quando in partito non vola una mosca' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. - (Adnkronos) - “Ma evviva che non ci siano soltanto partiti personali. Io non mi rassegnerò mai all'idea che ilpersonale sia più efficiente. Non sono tranquillain unnonuna". Lo ha detto la segretaria deldemocratico, Elly, alla presentazione del suo libro 'L'imprevista. Un'altra visione del futuro' a Milano. "Noi siamo un po', ma evviva i partiti democratici in cui si discute. Non è detto che dall'altra parte le cose vadano meglio”, ha concluso.