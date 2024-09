Patente a crediti nei cantieri vantaggi e criticità secondo gli esperti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) In vigore dal 1° ottobre 2024 La, che entrerà in vigore da domani, 1° ottobre 2024, nei, nasce con l’obiettivo di responsabilizzare le imprese e creare un sistema di incentivi per l'adozione di misure di sicurezza sul lavoro più rigorose. Nel concreto, laa punti funzionerà come un vero e