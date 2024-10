Pascale contro Vannacci | Lei nasconde qualcosa che reprime fin dalla nascita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 30 settembre 2024) «Lei, come tutti gli ossessionati,chefin. Quello che penso io e quello che pensano gli italiani, può arrivare fino a 500mila voti perché gli italiani non sono stupidi». Francesca, ospite del nuovo programma di Massimo Giletti, Lo Stato delle cose su Rai3, attacca il generale ed eurodeputato della Lega Roberto, in quel momento in collegamento. Il militare però sembra non smuoversi di una virgola. Anzi, sorride. «Parole dette in libertà – afferma il generale – le moderi». E ancora: «Io sorrido quanto mi pare, sulla domanda che ha fatto sull’esercito le posso assicurare che non esiste alcun dossieraggio sulle preferenze sessuali dei militari. L’esercito rappresenta la società, ma all’interno a nessuno importa di nessuno. Se lei ha dei problemi di ipersensibilità è un problema suo».