Parma-Cagliari 0-1 LIVE | fine primo tempo decide Zortea

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 settembre 2024) La cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A. La cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTACAGLIAR SUNEWS 24