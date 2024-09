Pacco con tablet rubati all' interno dei rifiuti | 54enne arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUnritrovato all’di un container diche contenevanuovi, ancora nelle loro confezioni, per un valore di 1.700 euro. Lo ha recuperato un operaio 42enne di origine straniera che lavora in un’impresa che opera nel