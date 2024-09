Ottobre si tinge di rosa anche il Campus Bio-Medico in campo per salute donna

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Sensibilizzare le donne e la popolazione in generale sull’importanza di una prevenzione regolare. È questo l’obiettivo delle numerose iniziative dedicate allafemminile che la Fondazione Policlinico universitarioBio-ha previsto a favore della cittadinanza per tutto, nella campagna dal titolo ": Penso a Te, mi prendo cura di Me".