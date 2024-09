Oroscopo di ottobre 2024 secondo Galaxar per tutti i segni zodiacali

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 30 settembre 2024)diperdello zodiaco. Ariete:disarà per te, caro Ariete, un mese intenso e ricco di trasformazioni . La Luna Piena del 17nel tuo segno metterà in risalto nuove opportunità e ti spingerà a riflettere profondamente su te stesso e sui tuoi obiettivi di vita. Questo sarà il momento perfetto per fare il punto