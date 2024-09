Ordinata la chiusura della casa di riposo ' Villa Mele' dopo il blitz del Nas

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Comune di Mondragone ha ordinato ladi un'altradiper anziani. Questa volta a essere coinvolta è la struttura "", con sede in via Matilde Serao. La decisione è stata presa in seguito a un’ispezione del Comando Carabinieri NAS di Caserta, avvenuta il 31 agosto