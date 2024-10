Omicidio a Napoli | ucciso durante una lite un 45enne

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 30 settembre 2024)– Nel pomeriggio a, nella zona della Duchesca vicino alla stazione centrale, Luigi Procopio è statoa colpi di pistola. Procopio, noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sarebbe già sfuggito a un agguato in passato, secondo fonti non ancora confermate ufficialmente. L’sarebbe avvenutouna rissa che ha coinvolto sia uomini che donne. Sul posto è intervenuto anche il Reparto Mobile della Polizia per calmare i familiari della vittima, giunti in stato di agitazione nella popolare zona del mercato della Duchesca, a ridosso della stazione. L'articolounaunproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.